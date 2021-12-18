Паркер – Чісора: де дивитися бій за вихід на Усика

Паркер vs Чісора / Фото: Reuters

18 грудня на рингу "Манчестер Арени" відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане реванш колишнього чемпіона світу у надважкій вазі новозеландця Джозефа Паркера та експретендента з Великої Британії Дерека Чісори. На кону – інтерконтинентальний пояс за версією WBO.

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КОЛИ ПОЧАТОК БОЮ

Старт головної події вечора у Манчестері, поєдинку Паркер – Чісора, планується в ніч із суботи, 18 грудня, на неділю, 19 грудня – о 00:00 за Києвом.

ХТО ПОКАЖЕ БІЙ

Пряму трансляцію бою Джозеф Паркер – Дерек Чісора здійснить стрімінг DAZN.

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ПОПЕРЕДНІЙ БІЙ

Суперники зустрічалися у Манчестері 1 травня. Тоді роздільним рішенням суддів переміг Паркер.

ПРОГНОЗ НА БІЙ

Фаворитом поєдинку 18 грудня аналітики букмекерських контор називають Джозефа Паркера. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на перемогу Дерека Чісори – 3.30, на нічию – 21.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

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виграш Паркера – 68%

виграш Чісори – 28%

нічия – 4%

При цьому аналітики схиляються до того, що бій радше триватиме усі 12 раундів (коефіцієнт 1,64), ніж завершиться достроково (2.17).

СТАТИСТИКА БОКСЕРІВ

У 29-річного новозеландця Джезефа Паркера – 31 бій на профі-рингу: 29 перемог (21 нокаутом) та 2 поразки за очками від Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта.

37-річний британець Дерек Чісора на прізвисько Війна виграв 32 бої (23 нокаутом) та програв 11 поєдинків (3 нокаутом). Зазначимо, що Чісору перемагали всі топи – Тайсон Ф'юрі (двічі), Роберт Хеленіус, Віталій Кличко, Девід Хей, Кубрат Пулєв, Ділліан Вайт, Олександр Усик.

Усик переміг Чісору минулої осені

Проте Чісора залишається цікавим публіці, будучи одним із найвидовищніших і найскандальніших бійців. Варто лишень згадати, як він на дуелі поглядів відважив ляпас Віталію Кличку.

Додамо, що переможець поєдинку Паркер – Чісора отримає підстави у майбутньому претендувати на бій із чемпіоном WBA/WBO/IBF у надважкій вазі Олександром Усиком, хоча, ймовірно, буде не першим кандидатом на зустріч із українцем.