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2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Папа прилаштував: син Девіда Бекхема дебютував у професійному футболі

Любомир Луканюк
20 вересня, 13:44
Ромео Бекхем виступає в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Північної Америки, його команда належить Девіду Бекхему

Ромео буде грати під наглядом батька

19-річний Ромео Бекхем вийшов у стартовому складі команди Форт Лодердейл в матчі проти Тормента в рамках USL League One – третього за значимістю американського дивізіону.

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Ромео зіграв на позиції правого півзахисника, зробив 19 торкань і був замінений на 79-й хвилині зустрічі, яка завершилася нічийним результатом (2:2).

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Відзначимо, що Форт Лодердейл – це резервісти клубу Інтер Майамі, співвласником якого є Девід Бекхем.

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Девід Бекхем – один з найвідоміших англійських футболістів сучасності. Він виступав за Манчестер Юнайтед, Реал, Мілан, ПСЖ. Зіграв більше сотні матчів за збірну Англії. Включений в список 100 великих британців.

Футбольний клуб Інтер Майамі був створений у 2018 році. Він належить групі інвесторів "Майамі Бекхем Юнайтед", очолюваної Девідом Бекхемом.

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