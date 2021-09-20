Папа пристроил: сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футбол

Ромео будет играть под присмотром отца

19-летний Ромео Бекхэм вышел в стартовом составе команды Форт Лодердейл в матче против Тормента в рамках USL League One – третьего по значимости американского дивизиона.

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Ромео сыграл на позиции правого полузащитника, сделал 19 касаний и был заменен на 79-й минуте встречи, которая завершилась ничейным результатом (2:2).

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Отметим, что Форт Лодердейл – это резервисты клуба Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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Дэвид Бекхэм – один из самых известных английских футболистов современности. Он выступал за Манчестер Юнайтед, Реал, Милан, ПСЖ. Сыграл больше сотни матчей за сборную Англии. Включен в список 100 великих британцев.

Футбольный клуб Интер Майами был создан в 2018 году. Он принадлежит группе инвесторов "Майами Бекхэм Юнайтед", возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.

