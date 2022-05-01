3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
30 квітня 14:30
Ньюкасл 0
Ліверпуль 1
30 квітня 19:30
Лідс 0
Манчестер Сіті 4
1 травня 18:30
Вест Хем --
Арсенал --
1 травня 19:00
Хайдук --
Шахтар --
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Базель --
Динамо --
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Рейнджерс --
Лейпциг --
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Айнтрахт --
Вест Хем --
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Катів з Росії судитимуть! Кличко-молодший каратиме рашистів

Павло Василенко
1 травня, 08:47
Легендарний боксер запевнив, що усі військові злочини РФ в Україні зафіксовані. На орків чекає міжнародна Феміда

Кличко-молодший заявив про геноцид українського населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Брати Клички продовжують стійко протистояти військовій агресії Росії, а також допомагають разом з німецькими партнерами українському населенню та службам порятунку. Віталій та Володимир стали учасниками благодійної акції – завдяки їхнім зв'язкам в Україну були доставлені пожежні машини.

Кличко-молодший назвав цінності, на які зазіхає Росія

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Кличко-молодший, до того ж, веде активну інформаційну боротьбу в соціальних мережах, де постійно розповідає про реалії війни в Україні. Нова заява Володимира стосується воєнних злочинів окупантів на території нашої держави. Усі жахливі нелюдські вчинки російських солдатів будуть обов'язково передані до судів, заявив український ексчемпіон на своїй сторінці у Twitter:

"Бомбардування, зґвалтування, тортури та цілеспрямовані вбивства мирного населення.

Це називається геноцидом. Є імена та прізвища цих катів з Росії і тих, хто це замовив.

Все задокументовано та буде передано міжнародним судам"

Українська боксерська спільнота на чолі з мером Києва Віталієм Кличком підготувала звернення до топових міжнародних боксерських організацій із закликом застосувати санкції проти російських професійних боксерів.