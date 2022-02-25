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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Відправляйте нову партію м'яса… перша вже засмажилася: сміливе звернення українця до Росії

Павло Василенко
25 лютого, 13:48
Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на війну проти України. Експерша ракетка нашої країни прокоментував пропагандистське повідомлення окупантів

/ Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Другу добу Росія тримає в облозі Україну практично з усіх напрямків. Проте українські військові дають гідну відсіч ворогові.

У цей же час російські ЗМІ запустили фейк, мовляв, українські військові покидають свої позиції.

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Але у Стаховського із цього приводу інша думка.

"Мразі… відправляйте нову партію м'яса… перша вже засмажилася… тільки ось техніку та зброю забули ваші клоуни… які на навчаннях", – написав тенісист у Twitter.

А потім Сергій відреагував на небажання деяких країн відключати Росію від SWIFT як санкції за атаку на Україну. Як відомо, проти виступають Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр.

"З усіх країн... Німеччина... Та ви що? Ви не пам'ятаєте історію?" – задається питанням Стахівський.

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