Відправляйте нову партію м'яса… перша вже засмажилася: сміливе звернення українця до Росії

/ Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Другу добу Росія тримає в облозі Україну практично з усіх напрямків. Проте українські військові дають гідну відсіч ворогові.

У цей же час російські ЗМІ запустили фейк, мовляв, українські військові покидають свої позиції.

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Але у Стаховського із цього приводу інша думка.

"Мразі… відправляйте нову партію м'яса… перша вже засмажилася… тільки ось техніку та зброю забули ваші клоуни… які на навчаннях", – написав тенісист у Twitter.

А потім Сергій відреагував на небажання деяких країн відключати Росію від SWIFT як санкції за атаку на Україну. Як відомо, проти виступають Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр.

"З усіх країн... Німеччина... Та ви що? Ви не пам'ятаєте історію?" – задається питанням Стахівський.

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