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Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Отправляйте новую партию мяса… первая уже сжарилась: смелое обращение украинца к России

Павел Василенко
25 февраля, 13:48
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на войну России против Украины. Экс-первая ракетка нашей страны прокомментировал пропагандистское сообщение оккупантов

Стаховский отреагировал на атаку России / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вторые сутки Россия осаждает Украину практически со всех направлений. Тем не менее, украинское военные дают достойный отпор врагу.

В это же время российские СМИ запустили фейк, мол украинские военные покидают свои позиции.

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Но у Стаховского на этот счет другое мнение.

"Мрази…отправляйте новую партию мяса… первая уже сжарилась… только вот технику и оружие забыли ваши клоуны…которые на учениях", – написал теннисист в Twitter.

А затем Сергей отреагировал на нежелание некоторых стран отключать Россию от Swift в качестве санкций за атаку на Украину. Как известно, против выступают Германия, Италия, Венгрия и Кипр

"Из всех стран... Германия... Да вы что? Вы не помните историю?", – задается вопросом Стаховский.

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