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Відправив на дно: зірка українського боксу "утопив" Путіна

Сергій Шаховець
20 січня, 00:29
Іван Редкач привітав своїх підписників у Instagram з Хрещенням Господнім дуже провокаційним постом

Іван Редкач на Водохреща "утопив" Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

35-річний епатажний український боксер Іван Редкач зробив собі ім'я у спорті трештокінгом, за допомогою якого він підігріває інтерес до своїх боїв.

Найчастіше жертвами тролінгу Івана, крім його суперників, ставали значно титулованіші співвітчизники – Олександр Усик та Василь Ломаченко.

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Редкач наїхав на Ломаченко і Усика через секс-скандал / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього разу Редкач, скориставшись нагодою, привітав своїх підписників у Instagram з Водохрещем дуже провокаційним постом, на якому "утопив" президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Боксер опублікував у Instagram змонтований відеоролик, на якому Путін занурюється в ополонку, після чого на наступному кадрі герої фільму "Джентльмени удачі" нібито допомагають одіозному диктатору в прямому значенні слова залягти на дно.

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"Зі святом вас, дорогі! Міцного здоров'я всім вам", – підписав публікацію Редкач.

  • Так... це тобі не Каліфорнія якась. Зі святом!
  • Зі святим і вас
  • Мрія багатьох

Підтримали пост Редкача його підписники.

Зазначимо, що Іван останніми роками живе, тренується та боксує у США.