Відправив на дно: зірка українського боксу "утопив" Путіна

Іван Редкач на Водохреща "утопив" Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
35-річний епатажний український боксер Іван Редкач зробив собі ім'я у спорті трештокінгом, за допомогою якого він підігріває інтерес до своїх боїв.
Найчастіше жертвами тролінгу Івана, крім його суперників, ставали значно титулованіші співвітчизники – Олександр Усик та Василь Ломаченко.
Цього разу Редкач, скориставшись нагодою, привітав своїх підписників у Instagram з Водохрещем дуже провокаційним постом, на якому "утопив" президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Боксер опублікував у Instagram змонтований відеоролик, на якому Путін занурюється в ополонку, після чого на наступному кадрі герої фільму "Джентльмени удачі" нібито допомагають одіозному диктатору в прямому значенні слова залягти на дно.
"Зі святом вас, дорогі! Міцного здоров'я всім вам", – підписав публікацію Редкач.
- Так... це тобі не Каліфорнія якась. Зі святом!
- Зі святим і вас
- Мрія багатьох
Підтримали пост Редкача його підписники.
Зазначимо, що Іван останніми роками живе, тренується та боксує у США.