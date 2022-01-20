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Отправил на дно: звезда украинского бокса "утопил" Путина

Сергей Шаховец
20 января, 00:29
Иван Редкач поздравил своих подписчиков в Instagram с Крещением Господним очень провокационным постом

Иван Редкач на Крещение "утопил" Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

35-летний эпатажный украинский боксер Иван Редкач сделал себе имя в спорте трештокингом, с помощью которого он подогревает интерес к своим боям.

Чаще всего жертвами троллинга Ивана, кроме его соперников, становились значительно более титулованные соотечественники – Александр Усик и Василий Ломаченко.

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Редкач наехал на Усика и Ломаченко из-за секс-скандала / Фото: Коллаж: Сегодня

В этот раз Редкач, воспользовавшись случаем, поздравил своих подписчиков в Instagram с Крещением Господним очень провокационным постом, на котором "утопил" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Боксер опубликовал в Instagram смонтированный видеоролик, на котором Путин окунается в прорубь, после чего на следующем кадре герои фильма "Джентльмены удачи" якобы помогают одиозному диктатору в прямом смысле слова залечь на дно.

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"С праздником вас, дорогие! Крепкого здоровья всем вам", – подписал публикацию Редкач.

  • Да...энто тебе не КалиХфорния какая-то. С Праздником!
  • Зі святом і вас
  • Мечта многих

Поддержали пост Редкача его подписчики.

Отметим, что Иван в последние годы живет, тренируется и боксирует в США.