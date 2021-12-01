Відмазки у стилі Ломаченка: у поразці Теофимо Лопеса звинувачують у травмі

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

Камбосос перебив Лопеса за рахунок більшої кількості ударів – він більше бив і частіше потрапляв, хоча у відсотковому співвідношенні точніше був Теофімо.

Читайте також: Образник Ломаченко у нокдауні у першому раунді: Теофимо Лопес програв усі свої титули

Реклама

Боксер Роландо Ромеро заявив, що причиною цього є травма Лопеса. Він упевнений – якби не травма, переміг би Теофімо.

" Теофімо Лопес був травмований у поєдинку з Камбососом, це було помітно вже у першому раунді. У нього було пошкоджено лікоть.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

Я це знаю, бо зустрічався з Лопесом тиждень тому. Я торкнувся його руки, а він почав кричати від болю. Теофімо не міг через це нормально захищатися і наносити добре удари", – цитує Ромеро ua.tribuna.com.

Цікаво, що Лопес сам глузував із Василя Ломаченка, коли той виправдовував свою поразку травмою руки. Але українець після бою зліг на операційний стіл, а ушкодження Теофімо підтверджує лише його близький друг.