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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Відмазки у стилі Ломаченка: у поразці Теофимо Лопеса звинувачують у травмі

Андрій Трофімов
1 грудня, 20:43
Теофімо Лопес сенсаційно програв Джорджу Камбососу, а тепер друзі та члени команди боксера шукають виправдання поразці

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

Камбосос перебив Лопеса за рахунок більшої кількості ударів – він більше бив і частіше потрапляв, хоча у відсотковому співвідношенні точніше був Теофімо.

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Боксер Роландо Ромеро заявив, що причиною цього є травма Лопеса. Він упевнений – якби не травма, переміг би Теофімо.

" Теофімо Лопес був травмований у поєдинку з Камбососом, це було помітно вже у першому раунді. У нього було пошкоджено лікоть.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

Я це знаю, бо зустрічався з Лопесом тиждень тому. Я торкнувся його руки, а він почав кричати від болю. Теофімо не міг через це нормально захищатися і наносити добре удари", – цитує Ромеро ua.tribuna.com.

Цікаво, що Лопес сам глузував із Василя Ломаченка, коли той виправдовував свою поразку травмою руки. Але українець після бою зліг на операційний стіл, а ушкодження Теофімо підтверджує лише його близький друг.

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