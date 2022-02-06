Відрізни бобслей від скелетону: тест на знання зимових олімпійських видів спорту

Уявіть: вмикаєте ви телевізор, трансляцію з олімпійського Пекіна-2022, а там – спортсмени на ковзанах біжать на швидкість. Як зрозуміти, хто вони – ковзанярі чи шорт-трекісти? А може, й фігуристи?

Чи от спортсмени на санях – це саночники, скелетоністи чи бобслеїсти?

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А знаєте, який вид спорту – наймолодший у програмі зимових Олімпіад?

Щоб спостерігати за Олімпіадою-2022 було ще цікавіше, перевірте та прокачайте свої знання з цих питань у нашому тесті. Нудно точно не буде!

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Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com