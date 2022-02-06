5 лютого 22:00
Тоттенгем 3
Брайтон 1
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Відрізни бобслей від скелетону: тест на знання зимових олімпійських видів спорту

Юлія Мамойленко
6 лютого, 07:58
Чому шорт-трек та ковзанярський спорт – це не одне й те ж, яка країна є найуспішнішою в керлінгу і в яких дисциплінах досягали успіху українці – перевір себе в інтерактивному тесті Спорт Сьогодні

Уявіть: вмикаєте ви телевізор, трансляцію з олімпійського Пекіна-2022, а там – спортсмени на ковзанах біжать на швидкість. Як зрозуміти, хто вони – ковзанярі чи шорт-трекісти? А може, й фігуристи?

Чи от спортсмени на санях – це саночники, скелетоністи чи бобслеїсти?

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А знаєте, який вид спорту – наймолодший у програмі зимових Олімпіад?

Щоб спостерігати за Олімпіадою-2022 було ще цікавіше, перевірте та прокачайте свої знання з цих питань у нашому тесті. Нудно точно не буде!

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Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com