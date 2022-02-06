5 февраля 22:00
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Отличи бобслей от скелетона: тест на знание зимних олимпийских видов спорта

Юлия Мамойленко
6 февраля, 07:58
Почему шорт-трек и конькобежный спорт – это не одно и то же, какая страна является самой успешной в керлинге и в каких дисциплинах достигали успеха украинцы – проверь себя в интерактивном тесте Спорт Сегодня

Представьте: включаете вы телевизор, трансляцию из олимпийского Пекина-2022, а там – спортсмены на коньках бегут на скорость. Как понять, кто они – конькобежцы или шорт-трекисты? А может, вовсе фигуристы?

Или вот спортсмены на санях – это саночники, скелетонисты или бобслеисты?

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А знаете, какой вид спорта – самый молодой в программе зимних Олимпиад?

Чтобы наблюдать за Олимпиадой-2022 было еще увлекательнее, проверьте и прокачайте свои знания в этих вопросах в нашем тесте. Скучно точно не будет!

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Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com