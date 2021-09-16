Батько футболіста помер через кілька хвилин після голу сина

Батько Натана Аке помер після голу сина / Фото: Getty Images, Instagram
Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 6:3, а сам Аке відзначився дебютний голом у Лізі чемпіонів. Однак радість захисника через кілька хвилин перетворилися в скорботу.
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"Останні кілька тижнів були найважчими в моєму житті. Мій батько сильно хворів, і лікування було неможливо. Пощастило, що мене підтримували наречена, сім'я і друзі.
Вчора я забив свій перший гол в Лізі чемпіонів. І всього через кілька хвилин після цього він мирно помер в оточенні мами і брата, вони були поруч з ним.
Може, так і повинно було статися. Батько завжди відчував гордість і щастя, дивлячись, як я граю. Знаю, що ти завжди зі мною. Ти завжди будеш в моєму серці. І цей гол був для тебе, тато", – написав Аке в Instagram.