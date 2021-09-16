15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Батько футболіста помер через кілька хвилин після голу сина

Олександр Трикіша
16 вересня, 19:07
Справжня драма розгорнулася в сім'ї захисника Манчестер Сіті Натана Аке, поки сам футболіст брав участь в матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига

Батько Натана Аке помер після голу сина / Фото: Getty Images, Instagram

Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 6:3, а сам Аке відзначився дебютний голом у Лізі чемпіонів. Однак радість захисника через кілька хвилин перетворилися в скорботу.

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"Останні кілька тижнів були найважчими в моєму житті. Мій батько сильно хворів, і лікування було неможливо. Пощастило, що мене підтримували наречена, сім'я і друзі.

Вчора я забив свій перший гол в Лізі чемпіонів. І всього через кілька хвилин після цього він мирно помер в оточенні мами і брата, вони були поруч з ним.

Може, так і повинно було статися. Батько завжди відчував гордість і щастя, дивлячись, як я граю. Знаю, що ти завжди зі мною. Ти завжди будеш в моєму серці. І цей гол був для тебе, тато", – написав Аке в Instagram.

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