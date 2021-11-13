13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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Відбір на ЧС-2022: який результат влаштує Україну у матчі Боснія – Фінляндія

Олександр Трикіша
13 листопада, 11:43
Сьогодні головні конкуренти збірної України за путівку до плей-офф ЧС-2022 зійдуться у очному поєдинку. За кого українцям вболівати у матчі Боснія і Герцеговина – Франція

Українцям більше всього підійде нічия / Фото: Getty Images

Боснія та Герцеговина прийме Фінляндію у Зениці на стадіоні "Біліно Поле", початок – 16:00.

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ЧОМУ ЦЕЙ МАТЧ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Обидва учасника зустрічі є прямими конкурентами збірної України у боротьбі за друге місце у групі, що дає право зіграти у стикових матчах за путівку на чемпіонат світу у Катарі.

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Фінляндія посідає третє місце у турнірній таблиці групи D, відстаючи від України на один бал. Команда Боснії та Герцеговини йде четвертою, у неї на два очки менше, ніж у нашої команди. Але підопічні Олександра Петракова провели на один матч більше.

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ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЛАШТУЄ УКРАЇНУ

Сьогодні вболівальникам збірної України потрібно вболівати за нічию у матчі Боснія – Фінляндія. У цьому випадку Україні може вистачити і нічиєї у заключному поєдинку проти боснійців, якщо у паралельному матчі Фінляндія програє Франції.

Переможець матчу Боснія – Фінляндія обійде Україну в турнірній таблиці, але якщо вже обирати перемогу, то українцям більше підійде вікторія боснійців.

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З ними ми маємо ще один матч і у разі перемоги українці повернуться на другий рядок, а от на становище фінів ми вже ніяк не вплинемо. У Фінляндії попереду ще матч із Францією.

ЩО КАЖУТЬ БУКМЕКЕРИ

Аналітики вважають Боснію та Герцеговину фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу балканців – 1.95, на нічию – 3.40, на перемогу Фінляндії – 3.90.