13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
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Отбор на ЧМ-2022: какой результат устроит Украину в матче Босния – Финляндия

Александр Трикиша
13 ноября, 11:43
Сегодня главные конкуренты сборной Украины за путевку в плей-офф ЧМ-2022 сойдутся в очном поединке. За кого украинцам болеть в матче Босния и Герцеговина – Финляндия

Украинцам больше всего подойдет ничья / Фото: Getty Images

Босния и Герцеговина примет Финляндию в Зенице на стадионе "Билино Поле", начало – 16:00.

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ПОЧЕМУ ЭТОТ МАТЧ ВАЖЕН ДЛЯ УКРАИНЫ

Оба участница встречи являются прямыми конкурентами сборной Украины в борьбе за второе место в группе, дающее право сыграть в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира в Катаре.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Финляндия занимает третье место в турнирной таблице группы D, отставая от Украины на один балл. Команда Боснии и Герцеговины идет четвертой, у нее на два очка меньше, чем у нашей команды. Но подопечные Александра Петракова провели на один матч больше.

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КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ УСТРОИТ УКРАИНУ

Сегодня болельщикам сборной Украины нужно болеть за ничью в матче Босния – Финляндия. В этом случае Украине может хватить и ничьей в заключительном поединке против боснийцев, если в параллельном матче Финляндия проиграет Франции.

Победитель матча Босния – Финляндия обойдет Украину в турнирной таблице, но если уже выбирать победу, то украинцам больше подойдет виктория боснийцев.

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С ними у нас еще один матч и в случае победы украинцы вернутся на вторую строчку, а вот на положение финнов мы уже никак не повлияем. У Финляндии впереди еще матч с Францией.

ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Боснию и Герцеговину фаворитом матча: коэффициент на победу балканцев – 1.95, на ничью – 3.40, на победу Финляндии – 3.90.