Відбере вболівальників у Усика. Секс-символ ММА проведе бій одного дня з українцем

Неочікувана конкурентка Усика - Пейдж Ванзант / Фото: Колаж: Сьогодні

20 серпня в Саудівській Аравії відбудеться реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Цього ж дня в ринг вийде Пейдж Ванзант. Раніше вона порадувала новими відвертими фото.

Ванзант проведе бій на кулаках у промоушні Bare Khuckle FC на турнірі в Лондоні. Її суперницею буде Чаріса Сігала.

Пейдж Ванзант залишила UFC після поразки від Аманди Рібас 11 липня 2020 року. І після цього почала виступати у промоушні BKFC, який спеціалізується на поєдинках на голих кулаках.

Ванзант привернула до себе увагу голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала фото ню – зі своїм коханим. Після цього її почали називати секс-символом змішаних єдиноборств. Спортсменка цією славою користується та продає свої еротичні фото на спеціальних сайтах.