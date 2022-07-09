Отберет болельщиков у Усика. Секс-символ ММА проведет бой в один день с украинцем

Неожиданная конкурентка Усика - Пейдж Ванзант / Фото: Коллаж: Сегодня

20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В этот же день в ринг выйдет Пейдж Ванзант. Ранее она порадовала новыми откровенными фото.

Ванзант проведет бой на кулаках в промоушне Bare Khuckle FC на турнире в Лондоне. Ее соперницей будет Чариса Сигала.

Пейдж Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года. И после этого начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.

Ванзант привлекла к себе внимание голыми снимками на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала фото ню – со своим возлюбленным. После чего ее начали называть секс-символом смешанных единоборств. Спортсменка этой славой пользуется и продает свои эротические фото на специальных сайтах.