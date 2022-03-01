Від російського снаряда у Києві загинув футболіст – з мамою

Дмитрові Мартиненку було 25 років / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

У Києві загинув футболіст аматорського ФК Гостомель Дмитро Мартиненко разом зі своєю мамою.

До їхнього будинку потрапив російський снаряд.

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Про це повідомляє Києво-Святошинська районна федерація футболу у Facebook.

Дмитро Мартиненко – вихованець луганського футболу. Він був найкращим бомбардиром та найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району.

Грав на позиції півзахисника.

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22 лютого йому виповнилося 25 років.

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Раніше у боях проти рашистів під Києвом загинув гравець Карпат. Вихованець школи львівського клубу Віталій Сапіло 2000 р.н. був командиром танка.