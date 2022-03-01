8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
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28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
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Львов --
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Рух --
Днепр-1 --
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Ворскла --
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Колос --
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Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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От российского снаряда в Киеве погиб футболист – с мамой

Павел Василенко
1 марта, 08:28
Новые жертвы вторжения российского агрессора в Украину

Дмитрию Мартыненко было 25 лет / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В Киеве погиб футболист аматорского ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко – вместе со своей мамой.

В их дом попал российский снаряд.

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Об этом сообщает Киево-Святошинская районная федерация футбола у себя в Facebook.

Дмитрий Мартыненко – воспитанник луганского футбола. Он был лучшим бомбардиром и лучшим игроком второй лиги чемпионата Киево-Святошинского района.

Играл на позиции полузащитника.

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22 февраля ему исполнилось 25 лет.

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Ранее в боях против рашистов под Киевом погиб игрок Карпат. Воспитанник школы львовского клуба Виталий Сапило 2000 г.р. был командиром танка.