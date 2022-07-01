Від ракетного удару по курорту на Одещині загинув президент футбольного клубу

Олександр Шишков загинув внаслідок обстрілу Одеської області / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі, 1 липня, російські війська завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Внаслідок обстрілу загинув президент футбольного клубу Атлетик Олександр Шишков. Про це повідомив офіційний сайт ДЮФК Атлетик.

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Олександру Шишкову було 42 роки. У 2010 році він став головним інвестором дитячо-юнацького клубу, продавши свою однокімнатну квартиру. З того часу розпочалася історія футбольної школи.

Як тренери в Атлетику працюють уславлені українські ексфутболісти: Іван Гецко, Денис Колчин, Андрій Телесненко та багато інших.

Раніше ми повідомляли, що на варварський обстріл курортного селища відреагувала олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Зіркова фехтувальниця прокляла рашистів за звірячий злочин.

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Ольга Харлан шокована звірствами російських загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що на відміну від багатьох спортсменів, Василь Ломаченко не відреагував на ракетну атаку рідного Білгород-Дністровського району. Маючи обліковий запис в Instagram на 2,1 мільйони підписників, боксер не спромігся ні звинуватити Росію в тероризмі, ні просто підтримати людей.