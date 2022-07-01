Коли ви всі здохнете! Харлан прокляла рашистів за обстріл курортного міста

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала на черговий злочин росіян в Одеській області

Ольга Харлан шокована звірствами російських загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні російські нелюди атакували Одеську область. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку та двох базах відпочинку загинули 20 людей. Рятувальники під завалами дістають тіла людей.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала варварський обстріл об'єктів цивільної інфраструктури.

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"Сергіївка… Цієї ночі житловий будинок та база відпочинку! 18 загиблих. Твою ж матір!!! Коли ви всі здохнете!!!", – написала в Instagram уславлена спортсменка.

Зазначимо, що на відміну від Ольги Харлан, легендарний боксер Василь Ломаченко не відреагував на ракетну атаку рідного Білгород-Дністровського району. Маючи обліковий запис в Instagram на 2,1 мільйона підписників, спортсмен не спромігся ні звинуватити Росію в тероризмі, ні просто підтримати людей.