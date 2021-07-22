Від кого Україна чекає медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо

Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо у збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної

Дар'я Білодід, Олександр Хижняк та Ольга Харлан / Фото: Instagram, ФБУ

До офіційного відкриття Олімпійських ігор-2020 на Токіо залишається менше доби. Аналітики порталу Gracenote обіцяють Україні 21 нагороду і 15-те місце в загальному заліку. У зв'язку з чим ми зібрали ТОП-20 головних медальних надій України.

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1. ДАР'Я БІЛОДІД (ДЗЮДО)

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід постраждала від перенесення Ігор на рік – дівчині було важко тримати вагу 48 кг зі своїм зростом. Українська "Анаконда" навіть пробувала себе в категорії до 52 кг, але в Токіо виступить в звичній вазі, де посіяна 2-ою після Дистрії Красникі з Косова. І сила Білодід відома всім.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Коли вболівати на ОІ-2020: 24 липня.

2. ГЕОРГІЙ ЗАНТАРАЯ (ДЗЮДО)

Чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая встиг виграти всі, крім Олімпіади. Токіо-2020 стане лебединою піснею для 33-річного спортсмена, який першим з українських дзюдоїстів переміг на ЧС. До пандемії Зантарая встиг стати третім на світі 2018-го і виграти Європейські ігри-2019 в категорії до 66 кг.

/ Фото: AFP

Коли вболівати на ОІ-2020: 25 липня.

3. ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ (СТРИБКИ В ВИСОТУ)

19-річна Магучіх, яка перемагала на юнацьких іграх, виглядає дуже потужно. Після "срібла" на чемпіонаті світу-2019 Ярослава додає з кожним стартом. 2021-го виграла Європу в приміщенні і низку турнірів, полетівши навіть за 2,06 м. У Токіо Магучіх хоче не просто виграти, а побити світовий рекорд – 2,09 м. На її шляху – росіянка Ласіцкене і Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх знову перемагає / Фото: European athletics

Коли вболівати на ОІ-2020: 5 серпня (кваліфікація) і 7 серпня (фінал).

4. МАРИНА БЕХ (СТРИБКИ В ДОВЖИНУ)

Ще одна зірка збірної України – 26-річна Марина Бех-Романчук. У віцечемпіонки світу-2019 вже є досвід Олімпіад – в Ріо-2016 вона відібралась у фінал, але не показала результат через три заступи. Зараз нерви у чемпіонки Європи-2021 у приміщенні вже міцніше. А її вміння зібратися і виграти в останній спробі захоплюють багатьох.

Марина Бех-Романчук / Фото: Twitter

Коли вболівати на ОІ-2020: 1 серпня (кваліфікація) і 3 серпня (фінал).

5. МИХАЙЛО КОХАН (МЕТАННЯ МОЛОТА)

Чемпіон Юнацької Олімпіади Михайло Кохан доріс і до боротьби за медаль на дорослих Іграх-2020 на Токіо. У липні на турнірі в Угорщині він встановив особистий рекорд і обійшов призера дорослих Ігор-2016. 80,78 метра – його особистий рекорд і 4-й результат сезону в світі. І це найкращий результат, який коли-небудь показували 20-річні спортсмени в цьому виді.

Михайло Кохан виграв турнір в Угорщині/Фото Gyulai István Memorial

Коли вболівати на ОІ-2020: 2 серпня (кваліфікація) і 4 серпня (фінал).

6. ОЛЬГА ХАРЛАН (ФЕХТУВАННЯ НА ШАБЛЯХ)

На Олімпіадах Харлан зібрала вже повний комплект нагород. Першій шаблі світу не вистачає лише особистого "золота". 6-разова чемпіонка світу їде до Токіо без команди, і шанс на медаль лише один. Можливо, здійснивши свою мрію, 30-річна шаблістка зробить паузу в кар'єрі або завершить її, як подруги по золотій четвірці ОІ-2008 Пундик і Хомрова.

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Коли вболівати на ОІ-2020: 26 липня.

7. ЧОЛОВІЧА ШПАГА: НІКІШИН, СВІЧКАР, РЕЙЗЛІН, ГЕРЕЙ

На ОІ-2016 в Ріо українські шпажисти їхали чемпіонами світу в команді і розраховували на медаль. Але виявилися четвертими. З того складу залишився багаторічний лідер Богдан Нікішин та Анатолій Герей, а посилили четвірку Роман Свічкар і Ігор Рейзлін. Після року простою наші "мушкетери" стали другими на Кубку світу. І готові дати бій.

Коли вболівати на ОІ-2020: 30 липня. Починають в 1/4 фіналу проти Китаю.

8. ОЛЕНА КОСТЕВИЧ (КУЛЬОВА СТРІЛЬБА)

Олімпійська чемпіонка-2004 і призер Лондона-2012 в стрільбі з пістолета Олена Костевич в рекомендацій не потребує. Протягом майже 20 років українка – фаворитка топових турнірів. А в Токіо 36-річна Олена має високі шанси на медаль ще й в міксті, де була призером ЧС-2018. На тому ж мундіалі вигравала і особисте "золото".

/ Фото: НОК України

Коли вболівати на ОІ-2020: 25 липня (10 м), 29 липня (25 м).

9. ЖАН БЕЛЕНЮК (ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА)

Беленюк в Токіо влаштує тільки перемога. Скандальне "срібло" Ріо 2016 у Жана є, до того ж він їде до Японії в статусі чемпіона світу. Хоча лише "бронза" на Євро-2021 похитнула позиції депутата ВР. Адже на Олімпіаду в його вазі претендував ще й Семен Новіков. Але борець зробить все, щоб, найімовірніше, на прощання грюкнути дверима.

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Коли вболівати на ОІ-2020: 3 серпня (попередній раунд), 4 серпня (фінал).

10. ІРИНА ДЕХА (ВАЖКА АТЛЕТИКА)

Незважаючи на блискучий виступ українських важкоатлеток на чемпіонаті Європи-2021 Москві, у жіночої збірної України було всього дві ліцензії – розплата на допінгові історії. І Деха, і Камілла Конотоп – найкращі на континенті, але у 25-річної Ірини більше досвіду. Чемпіонка світу серед юніорів вже була п'ятою на ОІ-2016 в Ріо.

Ірина Деха / Фото: НОК України Реклама

Коли вболівати на ОІ-2020: 1 серпня

11. МИХАЙЛО РОМАНЧУК (ПЛАВАННЯ)

24-річний Романчук двічі був другим на чемпіонатах світу на своїй коронній стаєрській дистанції – 1500 метрів вільним стилем. А цього року вже виграв Європу і збирається боротися тільки за найвищу сходинку п'єдесталу. Також українець фаворит і на 800-метрівці, де теж став першим на ЧЄ-2021. А з такою підтримкою, як Марина Бех – успіх забезпечений.

Чемпіон Європи-2021 / Фото: Getty Images

Коли вболівати на ОІ-2020: 27 липня (кваліфікація на 800 м), 29 липня (фінал 800 м) 30 липня (кваліфікація 1500 м) 1 серпня (фінал 1500 м).

12. ЯНА БЕЛОМОЇНА (МАУНТІНБАЙК)

28-річна призерка чемпіонату світу та чемпіонка Європи в дисципліні крос-кантрі серйозно розраховує на медаль в Японії. У жовтні 2020 року українка після пандемії стала третьою на Євро в Швейцарії. І 2021-го вже побувала на п'єдесталах міжнародних турнірів, демонструючи прекрасну форму. Але робила паузу через проблеми з нирками.

Яна Беломоїна / Фото: Facebook

Коли вболівати на ОІ-2020: 27 липня.

13. ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК (БОКС)

Хижняк – безумовний лідер збірної України останніх років. Чемпіон світу та Європи 2017 року і найтехнічніший боєць мундіалю. Підтвердив свій клас "золотом" на Евроіграх-2019. У фіналі олімпійського відбірного турніру в червні 2021-го розібрався зі своїм головним суперником – росіянином Глібом Бакши. І "золото" Токіо виглядає цілком відчутно.

Олександр Хижняк став переможцем європейського кваліфікаційного турнира. Фото: AIBA

Коли вболівати на ОІ-2020: 29 липня.

14. АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА (КАРАТЕ)

Карате дебютує на Олімпійських іграх, і Анжеліка Терлюга першою з українців завоювала ліцензію в Токіо. Лідер світового рейтингу у своїй вазі 55 кг, триразова чемпіонка Європи і срібний призер Європейських Ігор-2019. Сенсаційно залишилася без медалі на Євро-2021, але продовжила працювати, зазначивши, що головне – не збиватися з дороги.

Анжеліка Терлюга / Фото: Getty Images

Коли вболівати на ОІ-2020: 5 серпня.

15. СТАНІСЛАВ ГОРУНА (КАРАТЕ)

За останні роки Горуна виграв майже всі найбільші турніри – від Всесвітніх ігор до Європейських та змусив говорити про карате в Україні. Винятком став хіба що чемпіонат світу-2018. Але вже цього року Станіслав став найкращим в Європі, підтвердивши свої обґрунтовані претензії на медаль в Японії.

/ Фото: Getty Images

Коли вболівати на ОІ-2020: 6 серпня.

16. ЕЛІНА СВІТОЛІНА (ТЕНІС)

Однозначною фавориткою Олімпіади Світоліну назвати не можна, але клас 6-ої ракетки світу дозволяє їй розраховувати на перемогу на будь-якому турнірі. Тим більше в Токіо українка виступить вже в новому статусі і під іншим прізвищем. Тепер Еліна – мадам Монфіс, що може позитивно позначитися на її грі. На ОІ Світоліна виступить і в парі з Ястремською.

Коли вболівати на ОІ-2020: починаючи з 24 липня.

17. ОЛЕКСІЙ СЕРЕДА (СТРИБКИ У ВОДУ)

Через пандемії, всього кілька турнірів і нову програму важко точно оцінити форму українського вундеркінда Олексія Середи, але з таким потенціалом він може претендувати на найвищі місця. Після перемоги на Євро в 13 років може стати призером ОІ всього в 15! А буквально в травні Середа виграв Європу в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Олексій Середа та Ксенія Байло / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Коли вболівати на ОІ-2020: 26 липня (фінал, синхрон, вишка 10 м), 6 серпня (кваліфікація, вишка 10 м), 7 серпня (фінал, вишка 10 м).

18. ЛЮДМИЛА ЛУЗАН (ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ)

У червні каноїстка Людмила Лузан вперше в історії України завоювала медалі чемпіонату Європи-2021 на всіх чотирьох дистанціях, на яких стартувала. Дві нагороди – золоті. Звичайно, після такого початку літа від призера юнацької Олімпіади чекають медалей і на дорослому. Та й сама 24-річна Лузан не хоче зупинятися.

Коли вболівати на ОІ-2020: 6 серпня (за кваліфікація, К-2 500 м), 7 серпня (фінал, К-2, 500 м).

19. ІРИНА КОЛЯДЕНКО (БОРОТЬБА)

Зараз в Україні ціла плеяда талановитих і титулованих борчинь. Але найстабільнішою виглядає все-таки 22-річна Ірина Коляденко – віцечемпіонка світу-2019 і чемпіонка Європи-2021 вазі до 62 кг. Молода спортсменка швидко змусила говорити про себе суперниць і претендує на медаль Токіо-2020.

Коли вболівати на ОІ-2020: 3 серпня (кваліфікація), 4 серпня (фінал).

20. ЗБІРНА УКРАЇНИ З СИНХРОННОГО ПЛАВАННЯ

Останніми роками українські синхроністки вибороли собі місце під сонцем і піднялися на п'єдестал чемпіонату світу слідом за Росією та Китаєм в олімпійських дисциплінах – команді і дуетах. На Європі-2 021 вони теж були хороші, завоювавши 8 медалей. Але навряд чи судді дозволять їм посунути Росію і Китай в Токіо. Найімовірніше, дві "бронзи".

Збірна України з синхронного плавання виграла Європу/Фото ukrsynchro

Коли вболівати на ОІ-2020: 2 серпня (дуети, довільна програма), 3 серпня (дуети, технічна), 4 серпня (дуети, фінал), 6 серпня (за команда, технічна програма), 7 серпня (команда, довільна).