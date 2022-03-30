Залишилася путівка для України. Визначилися 24 учасники Мундіалю у Катарі

Чемпіонат світу 2022 пройде у Катарі / Фото: FIFA.com
Чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. У першості візьмуть участь 32 команди.
На даний момент відомі 24 учасники ЧС-2022.
ЄВРОПА (13 місць)
- Німеччина
- Данія
- Бельгія
- Франція
- Хорватія
- Іспанія
- Сербія
- Англія
- Швейцарія
- Нідерланди
Власник останнього квитка від Європи визначиться у червні, коли зустрінуться збірні Шотландії та України, а переможець протистояння зіграє з Уельсом.
Україна зіграє із Шотландією у півфіналі відбору на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
ПІВДЕННА АМЕРИКА (4,5)
- Бразилія
- Аргентина
- Еквадор
- Уругвай
Власник п'ятої позиції зіграє в міжконтинентальних стиках проти представника Азії.
АЗІЯ (4,5+1)
- Катар (країна-господарка)
- Іран
- Південна Корея
- Японія
- Саудівська Аравія
ПІВНІЧНА АМЕРИКА (3,5)
- Канада
АФРИКА (5)
- Сенегал
- Гана
/ Фото: AFP