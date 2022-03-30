5 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Атлетіко --
5 квітня 22:00
Бенфіка --
Ліверпуль --
6 квітня 22:00
Челсі --
Реал --
6 квітня 22:00
Вільярреал --
Баварія --
12 квітня 22:00
Баварія --
Вільярреал --
12 квітня 22:00
Реал --
Челсі --
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Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Залишилася путівка для України. Визначилися 24 учасники Мундіалю у Катарі

Сергій Шаховець
30 березня, 00:56
Вакантними залишаються лише 8 квитків на чемпіонат світу. Один з них має розіграти Вельс та переможець пари Україна – Шотландія

Чемпіонат світу 2022 пройде у Катарі / Фото: FIFA.com

Чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. У першості візьмуть участь 32 команди.

На даний момент відомі 24 учасники ЧС-2022.

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ЄВРОПА (13 місць)

  • Німеччина
  • Данія
  • Бельгія
  • Франція
  • Хорватія
  • Іспанія
  • Сербія
  • Англія
  • Швейцарія
  • Нідерланди

Власник останнього квитка від Європи визначиться у червні, коли зустрінуться збірні Шотландії та України, а переможець протистояння зіграє з Уельсом.

Україна зіграє із Шотландією у півфіналі відбору на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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ПІВДЕННА АМЕРИКА (4,5)

  • Бразилія
  • Аргентина
  • Еквадор
  • Уругвай

Власник п'ятої позиції зіграє в міжконтинентальних стиках проти представника Азії.

АЗІЯ (4,5+1)

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  • Катар (країна-господарка)
  • Іран
  • Південна Корея
  • Японія
  • Саудівська Аравія

ПІВНІЧНА АМЕРИКА (3,5)

  • Канада

АФРИКА (5)

  • Сенегал
  • Гана

/ Фото: AFP