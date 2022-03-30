5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
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Бавария --
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Главная Новости спорта Турниры Чемпионат мира 2022 Катар

Осталась путевка для Украины. Определились 24 участника Мундиаля в Катаре

Сергей Шаховец
30 марта, 00:56
Вакантными остаются всего лишь 8 билетов на чемпионат мира. Один из них должны разыграть Уэльс и победитель пары Украина – Шотландия

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре / Фото: FIFA.com

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В первенстве примут участие 32 команды.

На данный момент известны 24 участника ЧМ-2022.

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ЕВРОПА (13 мест)

  • Германия
  • Дания
  • Бельгия
  • Франция
  • Хорватия
  • Испания
  • Сербия
  • Англия
  • Швейцария
  • Нидерланды

Обладатель последнего билета от Европы определится в июне, когда встретятся сборные Шотландии и Украины, а победитель противостояния сыграет с Уэльсом.

Украина сыграет с Шотландией в полуфинале отбора на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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ЮЖНАЯ АМЕРИКА (4,5)

  • Бразилия
  • Аргентина
  • Эквадор
  • Уругвай

Обладатель пятой позиции сразится в межконтинентальных стыках против представителя Азии.

АЗИЯ (4,5+1)

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  • Катар (страна-хозяйка)
  • Иран
  • Южная Корея
  • Япония
  • Саудовская Аравия

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (3,5)

  • Канада

АФРИКА (5)

  • Сенегал
  • Гана

/ Фото: AFP