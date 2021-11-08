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Осоромив ММА! Друга Кадирова спіймали з наркотиками

Сергій Шаховець
8 листопада, 21:39
У відомого російського бійця змішаних єдиноборств Салмана Джамалдаєва виявили наркотики в аеропорту Внуково

Російського боєць ММА затримано в аеропорту / Фото: Колаж: Сьогодні

32-річний спортсмен збирався летіти до Грозного. Під час огляду в аеропорту у Джамалдаєва виявлено кілька грамів сильнодіючої речовини – мефедрону.

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Салман Джамалдаєв, на прізвисько Злий, виступає за лігу Absolute Championship Akhmat (ACA). На його рахунку 20 перемог та 2 поразки. Він також є чемпіоном WFCA та ACB у напівлегкій вазі.

Російський боєць ММА також є чемпіоном світу з шутбоксингу, чемпіоном Росії з панкратіону, майстром спорту з вільної та греко-римської боротьби.

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У поточному році Салман провів два поєдинки проти бразильця Дієго Брандао на ACA 120 та ACA 127, перемігши дискваліфікацією у другому раунді та за очками більшістю голосів суддів.

За інформацією ЗМІ стосовно Салмана Джамалдаєва порушено кримінальну справу за незаконний обіг наркотиків.

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