Образив Ломаченка – і до в'язниці! У кривдника Васі серйозні проблеми

Ломаченко і Ромеро / Фото: Instagram

Лише напередодні непереможний американець Роландо Ромеро через ЗМІ накинувся з принизливими образами на адресу Василя Ломаченка, назвавши українця злом для боксу, боягузом та пославши його на три літери.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

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Проте, схоже, великим злом виявився сам Роландо Ромеро.

Відразу п'ять дівчат у соцмережах звинуватили 26-річного Ромеро у сексуальному насильстві. Одна з них має намір звернутися до поліції.

"Ми з ним разом зависали, а потім, я гадала, він везе мене додому. Але він зробив зупинку, зняв з мене штани і змусив робити все, що він хотів. Я була скам'яніла. А він повторював: "Я завжди досягаю, чого хочу", – розповідає одна з потенційних жертв Роландо Ромеро в Twitter.

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Зауважимо, що 5 грудня Роландо Ромеро має побитися за пояс WBA Regular у легкій вазі з американцем Джервонтою Девісом. Проте в організації Showtime вже шукають заміну Ромеро на випадок, якщо той загримить за ґрати.

Як тут не згадати, що недавно Ромеро пригрозив знищити Девіса в рингу, заявивши, що ручки у того не більші за статевий орган Роландо.