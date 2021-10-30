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30 жовтня 19:30
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Верес --
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Львів --
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Олександрія --
31 жовтня 19:30
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1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
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Барселона --
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Зеніт --
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Образив Ломаченка – і до в'язниці! У кривдника Васі серйозні проблеми

Андрій Трофімов
30 жовтня, 18:09
Американському боксеру Роландо Ромеро загрожує кримінальне переслідування за його дії поза рингом

Ломаченко і Ромеро / Фото: Instagram

Лише напередодні непереможний американець Роландо Ромеро через ЗМІ накинувся з принизливими образами на адресу Василя Ломаченка, назвавши українця злом для боксу, боягузом та пославши його на три літери.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

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Проте, схоже, великим злом виявився сам Роландо Ромеро.

Відразу п'ять дівчат у соцмережах звинуватили 26-річного Ромеро у сексуальному насильстві. Одна з них має намір звернутися до поліції.

"Ми з ним разом зависали, а потім, я гадала, він везе мене додому. Але він зробив зупинку, зняв з мене штани і змусив робити все, що він хотів. Я була скам'яніла. А він повторював: "Я завжди досягаю, чого хочу", – розповідає одна з потенційних жертв Роландо Ромеро в Twitter.

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Зауважимо, що 5 грудня Роландо Ромеро має побитися за пояс WBA Regular у легкій вазі з американцем Джервонтою Девісом. Проте в організації Showtime вже шукають заміну Ромеро на випадок, якщо той загримить за ґрати.

Як тут не згадати, що недавно Ромеро пригрозив знищити Девіса в рингу, заявивши, що ручки у того не більші за статевий орган Роландо.