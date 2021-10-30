30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 59’
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30 октября 19:30
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Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
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Александрия --
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Заря --
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Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
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Лилль --
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Шахтер --
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Оскорбил Ломаченко – и в тюрьму! У обидчика Васи серьезные проблемы

Андрей Трофимов
30 октября, 18:09
Американскому боксеру Роландо Ромеро грозит уголовное преследование за его действия вне ринга

Ломаченко и Ромеро / Фото: Instagram

Буквально накануне непобедимый американец Роландо Ромеро через СМИ набросился с уничижительными оскорблениями в адрес Василия Ломаченко, назвав украинца злом для бокса, трусом и послав его на три буквы.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

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Однако, похоже, большим злом оказался сам Роландо Ромеро.

Сразу пять девушек в соцсетях обвинили 26-летнего Ромеро в сексуальном насилии. Одна из них собирается обратиться в полицию.

"Мы с ним вместе зависали, а потом, я думала, он везет меня домой. Но он сделал остановку, снял с меня штаны и заставил делать все, что он хотел. Я была окаменевшая. А он повторял: "Я всегда добиваюсь, чего хочу", – рассказывает одна из потенциальных жертв Роландо Ромеро в Twitter.

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Отметим, что 5 декабря Роландо Ромеро должен подраться за пояс WBA Regular в легком весе с американцем Джервонтой Дэвисом. Однако в организации Showtime уже ищут замену Ромеро на случай, если тот загремит за решетку.

Как тут не вспомнить, что не так давно Ромеро пригрозил уничтожить Дэвиса в ринге, заявив, что рученки у того не больше полового органа Роландо.