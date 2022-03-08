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Оркам забороняють дивитися футбол. Найсильніша ліга світу – за Україну!

Андрій Трофімов, Олексій Андрейцев
8 березня, 20:47
Прем'єр-ліга відправить мільйон фунтів для підтримки народу України та заборонить показ матчів чемпіонату в Росії

Чемпіонат Англії заборонив показ матчів у Росії / Фото: Reuters

Світовий спорт продовжує потужну підтримку України у війні проти рашистського агресора. Сьогодні найсильніша ліга світу, англійська Прем'єр-ліга, вирішила розірвати контракт на трансляцію своїх матчів на території Росії. І негайно виділити 1 млн фунтів на підтримку українського народу.

"Ліга рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Ми закликаємо до миру, і наші думки з усіма, хто постраждав", – йдеться у заяві на сайті Прем'єр-ліги.

Солідарність з народом України висловлюють усі клуби чемпіонату Англії. Капітани команд виходять на матчі зі спеціальними пов'язками, на табло стадіонів показують слова підтримки, фанати та футболісти влаштовують хвилину підтримки оплесками.

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Це є символічною, але важливою підтримкою світового спорту.

Зі свого боку німецька Бундесліга вирішила пофарбувати лого свого чемпіонату у кольори українського прапора. Дякуємо, друзі!