Оркам запрещают смотреть футбол. Сильнейшая лига мира – за Украину!

Чемпионат Англии запретил показ матчей в России / Фото: Reuters

Мировой спорт продолжает мощную поддержку Украины в ее войне против рашистского агрессора. Сегодня сильнейшая лига мира, английская Премьер-лига, приняла решение разорвать контракт на трансляцию своих матчей на территории России. И немедленно выделить 1 млн фунтов на поддержку украинского народа.

"Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру, и наши мысли со всеми, кто пострадал", – говорится в заявлении на сайте Премьер-лиги.

Солидарность с народом Украины выражают все клубы чемпионата Англии. Капитаны команд выходят на матчи со специальными повязками, на табло стадионов показывают слова поддержки, фанаты и футболисты устраивают минуту поддержки аплодисментами.

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Это символическая, но важная поддержка мирового спорта.

В свою очередь немецкая Бундеслига приняла решение окрасить лого своего чемпионата в цвета украинского флага. Спасибо, друзья!