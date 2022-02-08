8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Організатори Ігор-2022 довели українку до сліз: нашу спортсменку не хотіли пускати на старт

Любомир Луканюк
8 лютого, 08:50
Сноубордистка Аннамарі Данча зізналася, що перехворіла на ковід у Китаї і ледь не пропустила головний старт чотириріччя

Данча на ОІ-2022 / Фото: НОК Украины

Українська сноубордистка Аннамарі Данча мало не пропустила сьогоднішній паралельний слалом на Олімпіаді. А все через тести на коронавірус.

Спортсменку вже зняли зі змагань, але втрутилася шеф-місії Ганна Сорокіна і Данча таки стартувала. Але після такого стресу показати високий результат не змогла.

Реклама

"У мене був позитивний тест після прильоту на Олімпіаду. Потім пішли негативні результати і я вже могла виступати.

Але коли вже була на старті, мені сказали, що я знову маю позитивний тест на COVID-19.

Я давай дзвонити представникам нашого НОКу, щоб вони допомогли. Почала боротись, відстоювати себе. Спасибі НОК, що допомогли добитися справедливості.

Це такий стрес. Лише за п'ять хвилин до старту сказали, що я допущена. Мені було дуже важко зібратися на першу спробу. Проїхала я слабо, коли побачила час – жахнулася", – не стримувала сліз Данча, даючи інтерв'ю після змагань.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".