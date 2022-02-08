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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Организаторы Игр-2022 довели украинку до слез: нашу спортсменку не хотели пускать на старт

Любомир Луканюк
8 февраля, 08:50
Сноубордистка Аннамари Данча призналась, что переболела ковидом в Китае и едва не пропустила главный старт четырехлетия

Данча на ОИ-2022 / Фото: НОК Украины

Украинская сноубордистка Аннамари Данча едва не пропустила сегодняшний параллельный слалом на Олимпиаде. А все из-за тестов на коронавирус.

Спортсменку уже сняли с соревнований, но вмешалась шеф-миссии Анна Сорокина и Данча таки стартовала. Но после такого стресса показать высокий результат не смогла.

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"У меня был положительный тест по прилету на Олимпиаду. Потом пошли отрицательные результаты и я уже могла выступать.

Но когда уже была на старте, мне сказали, что у меня снова позитивные тесты на COVID-19.

Я давай звонить представителям нашего НОК, чтобы они помогли. Начала бороться, отстаивать себя. Спасибо НОК, что помогли добиться справедливости.

Это такой стресс. Лишь за пять минут до старта сказали, что я допущена. Мне было очень тяжело собраться на первую попытку. Проехала я слабо, когда увидела время – ужаснулась", – не сдерживала слез Данча, давая интервью после соревнований.

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