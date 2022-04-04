Помаранчева рука допомоги: віцечемпіон світу зібрав значну суму для українців

Снейдер зібрав допомогу українцям / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram elevchenko

Віцечемпіон світу Веслі Снейдер став учасником благодійної акції, яку організував клуб DHSC з Утрехту. Команда провела матч проти ФК Creators (збірна команда місцевих блогерів), а всі отримані з цієї зустрічі гроші були передані до фонду допомоги українським переселенцям, яким завідує дружина ексфутболіста збірної України Євгена Левченка.

Снейдер допоміг зібрати фінансову допомогу українцям / Фото: Instagram elevchenko

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Загальна сума зібраних коштів становила понад 25 тисяч євро, про що повідомив нині український футбольний експерт Євген Левченко на своїй сторінці Instagram, де подякував і Веслі Снейдеру, і всім учасникам акції:

"Клуб Веслі Снейдера вирішив допомогти не словом, а справою. Зібрали гроші, до того ж, усі українські діти в Утрехті можуть тренуватися та грати у цьому клубі безкоштовно" – написав Левченко.

/ Фото: Instagram elevchenko

/ Фото: Instagram elevchenko

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Раніше до допомоги українським дітям приєдналися ексклуб Левченка Гронінген та команда Аякс, про що футбольний експерт також повідомив у Instagram:

"Сьогодні на грі Гронінген-Аякс збирали гроші для дітей України. Дякуємо всім за неймовірну підтримку та допомогу. Гронінген назавжди у моєму серці".

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