Помаранчева рука допомоги: віцечемпіон світу зібрав значну суму для українців

Снейдер зібрав допомогу українцям / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram elevchenko
Віцечемпіон світу Веслі Снейдер став учасником благодійної акції, яку організував клуб DHSC з Утрехту. Команда провела матч проти ФК Creators (збірна команда місцевих блогерів), а всі отримані з цієї зустрічі гроші були передані до фонду допомоги українським переселенцям, яким завідує дружина ексфутболіста збірної України Євгена Левченка.
Загальна сума зібраних коштів становила понад 25 тисяч євро, про що повідомив нині український футбольний експерт Євген Левченко на своїй сторінці Instagram, де подякував і Веслі Снейдеру, і всім учасникам акції:
"Клуб Веслі Снейдера вирішив допомогти не словом, а справою. Зібрали гроші, до того ж, усі українські діти в Утрехті можуть тренуватися та грати у цьому клубі безкоштовно" – написав Левченко.
Раніше до допомоги українським дітям приєдналися ексклуб Левченка Гронінген та команда Аякс, про що футбольний експерт також повідомив у Instagram:
"Сьогодні на грі Гронінген-Аякс збирали гроші для дітей України. Дякуємо всім за неймовірну підтримку та допомогу. Гронінген назавжди у моєму серці".
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