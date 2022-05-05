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Знову заспівав про братній народ. Повєткін розповів про розмову з Усиком

Сергій Шаховець
5 травня, 10:27
Колишній супертяж з Росії Олександр Повєткін вдає, ніби досі не знає, що відбувається в Україні. Але те, наскільки в нього мізки промиті російською пропагандою, видно з його висловлювань

Повєткін не знає, чому Усика люблять фанати

Російський "вітязь" Олександр Повєткін підтримав злочинну війну, яку розв'язала проти України путінська Росія. Боксер ніс нісенітницю про нацистів, винищування слов'ян на Донбасі – всі головні меседжі кремлівських пропагандонів.

У новому інтерв'ю путінський рашист розповів про спілкування з Олександром Усиком на початку війни і своє ставлення до українського боксера.

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"Ми з ним листувалися. Він, певно, по-своєму налаштований. Я не знаю, чесно скажу. Не можу нічого поганого про нього сказати. Це його країна. Я сказав єдине: подивися, як на Донбасі, як у Луганську. Що там робили, скільки там дітей загинуло ваших, українських. Як медалі з ветеранів зривали. Це нормально? Ви забули, хто виграв війну? Все, в принципі, нічого такого.

Але те, що Україна нам – братній народ, я говорю досі. Його дружина розповідала про братнє серце, але я ніколи такого не говорив. Я з нею ніколи не спілкувався. Я не можу сказати про неї нічого поганого, бо не знаю її. Саша – сильний і хороший боксер, хороший спортсмен. Нічого поганого про нього сказати не можу", – цитує Повєткіна fightnews.info.

Усик vs Повєткін / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше Катерина Усик не стрималася після того, як Олександр Повєткін підтримав дії Володимира Путіна. Дружина українського чемпіона назвала російського "вітязя" боягузом і хріном моржовим.