Опять запел о братском народе. Поветкин рассказал о разговоре с Усиком

Русский "витязь" Александр Поветкин поддержал преступную войну, которую развязала против Украины путинская Россия. Боксер нес чепуху о нацистах, истреблении славян на Донбассе – все главные месседжи кремлевских пропагандонов.

В новом интервью путинский рашист рассказал об общении с Александром Усиком в начале войны и своем отношении к украинскому боксеру.

"Мы с ним переписывались. Он, наверное, по-своему настроен. Я не знаю, честно скажу. Не могу ничего плохого про него сказать. Это его страна. Я сказал единственное: посмотри, как на Донбассе, как в Луганске. Что там делали, сколько там детей погибло ваших, украинских. Как медали с ветеранов срывали. Это нормально? Вы забыли, кто войну выиграл? Все, в принципе, ничего такого.

Но то, что Украина нам – братский народ, я говорю до сих пор. Его супруга рассказывала про братское сердце, но я такого никогда не говорил. Я с ней никогда не общался. Я не могу сказать о ней ничего плохого, потому что не знаю ее. Саша – сильный и хороший боксер, хороший спортсмен. Ничего плохого про него сказать не могу", – цитирует Поветкина fightnews.info.