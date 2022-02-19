19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
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Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
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Десна --
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Чорноморець --
Маріуполь --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Визначилася країна-переможниця медального заліку Олімпіади

Олег Люлька
19 лютого, 16:54
До завершення Ігор-2022 у Пекіні ще залишається один день, але Норвегію вже точно нікому не наздогнати

Норвежці- переможці медального заліку Ігор-2022 / Фото: Reuters

Збірна Норвегії достроково перемогла у медальному заліку зимових Олімпійських ігор у Пекіні. За день до кінця Ігор-2022 в активі норвезької команди – 15 золотих, 8 срібних та 12 бронзових медалей.

На другому місці Німеччина (11-8-5), на третьому – Китай (9-4-2).

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На Олімпіаді в неділю, 20 лютого, залишилося визначити п'ятьох чемпіонів. Але навіть якщо Німеччині вдасться виграти золото у всіх трьох видах (гірських лижах, бобслеї та лижних перегонах), у яких вона візьме участь, вона однак не зможе потіснити Норвегію з першого рядка у медальному заліку.

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Нагадаємо, 15 золотих медалей, здобутих Норвегією, – рекорд в історії зимових Ігор. Раніше ніхто не здобував стільки нагород найвищої проби за одну Білу олімпіаду.

Медальний залік Олімпіади-2022