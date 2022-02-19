19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
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Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Определилась страна, выигравшая медальный зачет Олимпиады

Олег Люлька
19 февраля, 16:54
До завершения Игр-2022 в Пекине еще остается один день, но Норвегию уже точно никому не догнать

Норвежцы - победители медального зачета Игр-2022 / Фото: Reuters

Сборная Норвегии досрочно победила в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. За день до конца Игр-2022 в активе норвежской команды – 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

На втором месте идет Германия (11-8-5), на третьем – Китай (9-4-2).

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На Олимпиаде в воскресенье, 20 февраля, осталось определить пятерых чемпионов. Но даже если Германии удастся выиграть золото во всех трех видах (горных лыжах, бобслее и лыжных гонках), в которых они примут участие, она все равно не сможет потеснить Норвегию с первой строчки в медальном зачете.

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Напомним, 15 золотых медалей, добытых Норвегией, – рекорд в истории зимних Игр. Ранее никто не завоевывал столько наград высшей пробы за одну Белую олимпиаду.

Медальный зачет Олимпиады-2022