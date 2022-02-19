Определилась страна, выигравшая медальный зачет Олимпиады

Норвежцы - победители медального зачета Игр-2022 / Фото: Reuters

Сборная Норвегии досрочно победила в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. За день до конца Игр-2022 в активе норвежской команды – 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

На втором месте идет Германия (11-8-5), на третьем – Китай (9-4-2).

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На Олимпиаде в воскресенье, 20 февраля, осталось определить пятерых чемпионов. Но даже если Германии удастся выиграть золото во всех трех видах (горных лыжах, бобслее и лыжных гонках), в которых они примут участие, она все равно не сможет потеснить Норвегию с первой строчки в медальном зачете.

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Напомним, 15 золотых медалей, добытых Норвегией, – рекорд в истории зимних Игр. Ранее никто не завоевывал столько наград высшей пробы за одну Белую олимпиаду.

Медальный зачет Олимпиады-2022