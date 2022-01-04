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Вони там глоду обпилися? Бубка та Блохін – найкращі російські спортсмени

Андрій Трофімов
4 січня, 09:18
Відомий футбольний голкіпер Андрій Луньов заради своїх кумирів вирішив переписати історію

Луньов і його кумири / Фото: Колаж: Сьогодні

Воротар збірної Росії та леверкузенського Байєра Андрій Луньов розповів, кого вважає найкращими російськими спортсменами.

"У Росії є величезна кількість великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я маю назвати когось, то це Олександр Овечкін, який виграв Кубок Стенлі у складі Вашингтона і безперечно є одним з найкращих хокеїстів усіх часів.

У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун із жердиною Сергій Бубка, природно, також є одним із кумирів.

Сергій Бубка / Фото: Facebook

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Найкращий російський футболіст? Звичайно, Лев Яшин – зразок для наслідування для кожного голкіпера, оскільки свого часу він був найкращим голкіпером у світі. Пізніше враження на мене як на воротаря справив Рінат Дасаєв, але було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін", – цитує Луньова Sport24.

Олег Блохін / Фото: Сегодня|Спорт

Луньов народився вже після розвалу Радянського Союзу, а виступ Бубки на Олімпійських іграх бачив під синьо-жовтим прапором.

Та й Блохін майже все життя провів у київському Динамо, а коли Луньов підростав – тренував збірну України.