Вони там глоду обпилися? Бубка та Блохін – найкращі російські спортсмени

Луньов і його кумири / Фото: Колаж: Сьогодні

Воротар збірної Росії та леверкузенського Байєра Андрій Луньов розповів, кого вважає найкращими російськими спортсменами.

"У Росії є величезна кількість великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я маю назвати когось, то це Олександр Овечкін, який виграв Кубок Стенлі у складі Вашингтона і безперечно є одним з найкращих хокеїстів усіх часів.

У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун із жердиною Сергій Бубка, природно, також є одним із кумирів.