Вони там глоду обпилися? Бубка та Блохін – найкращі російські спортсмени

Луньов і його кумири / Фото: Колаж: Сьогодні
Воротар збірної Росії та леверкузенського Байєра Андрій Луньов розповів, кого вважає найкращими російськими спортсменами.
"У Росії є величезна кількість великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я маю назвати когось, то це Олександр Овечкін, який виграв Кубок Стенлі у складі Вашингтона і безперечно є одним з найкращих хокеїстів усіх часів.
У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун із жердиною Сергій Бубка, природно, також є одним із кумирів.
Найкращий російський футболіст? Звичайно, Лев Яшин – зразок для наслідування для кожного голкіпера, оскільки свого часу він був найкращим голкіпером у світі. Пізніше враження на мене як на воротаря справив Рінат Дасаєв, але було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін", – цитує Луньова Sport24.
Луньов народився вже після розвалу Радянського Союзу, а виступ Бубки на Олімпійських іграх бачив під синьо-жовтим прапором.
Та й Блохін майже все життя провів у київському Динамо, а коли Луньов підростав – тренував збірну України.