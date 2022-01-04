Они там боярышниками обпились? Бубка и Блохин – величайшие российские спортсмены

Лунев и его кумиры / Фото: Коллаж: Сегодня

Вратарь сборной России и леверкузенского Байера Андрей Лунев рассказал, кого считает величайшими российскими спортсменами.

"В России есть огромное количество великих спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, который выиграл Кубок Стэнли в составе Вашингтона и определенно является одним из лучших хоккеистов всех времен.

В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, также является одним из кумиров.