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Они там боярышниками обпились? Бубка и Блохин – величайшие российские спортсмены

Андрей Трофимов
4 января, 09:18
Известный футбольный голкипер Андрей Лунев ради своих кумиров решил переписать историю

Лунев и его кумиры / Фото: Коллаж: Сегодня

Вратарь сборной России и леверкузенского Байера Андрей Лунев рассказал, кого считает величайшими российскими спортсменами.

"В России есть огромное количество великих спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, который выиграл Кубок Стэнли в составе Вашингтона и определенно является одним из лучших хоккеистов всех времен.

В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, также является одним из кумиров.

Сергей Бубка / Фото: Facebook

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Величайший российский футболист? Конечно, Лев Яшин – образец для подражания для каждого голкипера, поскольку в свое время он был лучшим голкипером в мире. Позже впечатление на меня как на вратаря произвел Ринат Дасаев, но также было много великих полевых игроков, таких как Олег Блохин", – цитирует Лунева Sport24.

Олег Блохин / Фото: Сегодня|Спорт

Лунев родился уже после развала Советского Союза, а выступления Бубки на Олимпийских играх видел под сине-желтым флагом.

Да и Блохин почти всю жизнь провел в киевском Динамо, а когда Лунев подрастал – тренировал сборную Украины.