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Вона надихає новачка Шахтаря: чарівна муза з Німеччини

Андрій Трофімов
14 січня, 12:59
Бразильський футболіст Давид Нерес познайомився з німецькою моделлю Кірою Вайноною в Амстердамі, пара вже виховує дитину

Відносини почалися в соцмережах / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Аякс повідомив, що Давид Нерес переходить у Шахтар. Футболіст допоміг амстердамському клубу виграти два чемпіонства у Нідерландах, а збірній Бразилії перемогти у Кубку Америки-2019.

Тепер Нерес має допомагати Шахтарю вигравати трофеї. А надихатиме його чарівна дружина Кіра Вайнона.

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Кіра – німецька модель, яка працювала в Амстердамі. А познайомилася пара в Instagram. Відносини розвивалися стрімко і у 2020 році у них народився первісток.

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Кіра та Давид навіть знімали відео, як вони готуються стати батьками.

Про стосунки в сім'ї можна судити з фотографій Давида Нереса в Instagram.

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