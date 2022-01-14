Она вдохновляет новичка Шахтера: очаровательная муза из Германии

Отношения начались в соцсетях / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Аякс сообщил, что Давид Нерес переходит в Шахтер. Футболист помог амстердамскому клубу выиграть два чемпионства в Нидерландах, а сборной Бразилии победить в Кубке Америки-2019.

Теперь Нерес должен помогать Шахтеру выигрывать трофеи. А вдохновлять его будет очаровательная супруга Кира Вайнона.

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Кира – немецкая модель, которая работала в Амстердаме. А познакомилась пара в Instagram. Отношения развивались стремительно и в 2020 году у них родился первенец.

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Кира и Давид даже снимали видео, как они готовятся стать родителями.

Об отношениях в семье можно судить из фотографий Давида Нереса в Instagram.