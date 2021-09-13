Він же не річ! Зіркового футболіста продаватимуть на аукціоні

Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

З літа 2020 року в контракті Голанда з Боруссією активується пункт про відступні, а вони складають всього 50 мільйонів євро.

Читайте також: Найкраще святкування гола! Футболіст зловив кинуту з трибуни банку з пивом і випив

Це мізерна сума, враховуючи, що transfermarkt оцінює 21-річного норвежця в 130 мільйонів євро! Дорожче нього оцінюється тільки Кіліан Мбаппе з ПСЖ (160 млн євро).

Колишній голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге вважає, що Голанд дістанеться тому, хто більше припустить самому футболістові.

"Буде справжній аукціон. З огляду на те, що сума викупу Голанда вже встановлена, гравця забере той, хто запропонує найбільшу зарплату. Не думаю, що це прийнятно для Баварії або будь-якого іншого клубу Бундесліги", – цитує Румменігге AS.

У поточному сезоні форвард вже встиг провести за Боруссію шість матчів, в яких забив вісім м'ячів. У всього за німецький клуб норвежець провів 65 матчів і забив 65 голів! Феноменальна результативність.