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Верес --
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Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
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Він же не річ! Зіркового футболіста продаватимуть на аукціоні

Олександр Трикіша
13 вересня, 18:44
Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд – ласий шматок для європейських грандів. Справжня війна за молодого форварда розгорнеться наступного літа

Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

З літа 2020 року в контракті Голанда з Боруссією активується пункт про відступні, а вони складають всього 50 мільйонів євро.

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Це мізерна сума, враховуючи, що transfermarkt оцінює 21-річного норвежця в 130 мільйонів євро! Дорожче нього оцінюється тільки Кіліан Мбаппе з ПСЖ (160 млн євро).

Колишній голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге вважає, що Голанд дістанеться тому, хто більше припустить самому футболістові.

"Буде справжній аукціон. З огляду на те, що сума викупу Голанда вже встановлена, гравця забере той, хто запропонує найбільшу зарплату.

Не думаю, що це прийнятно для Баварії або будь-якого іншого клубу Бундесліги", – цитує Румменігге AS.

У поточному сезоні форвард вже встиг провести за Боруссію шість матчів, в яких забив вісім м'ячів. У всього за німецький клуб норвежець провів 65 матчів і забив 65 голів! Феноменальна результативність.

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