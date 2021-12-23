Він убивця! На Усика ставить дім мільйонер

Олександр Усик / Фото: Reuters
Девід Гіггінс, мільйонер та промоутер новозеландського боксера Джозефа Паркера, що днями побив Дерека Чісору, пророкує Олександру Усику перемогу і в реванші з Ентоні Джошуа.
Очікується, що він відбудеться навесні 2022 року.
"Якщо Джошуа накинеться на Усика, якщо використає свій зріст, вагу і розмах рук, то в такому разі він може нокаутувати українця. Але якби я ставив свій будинок, то вибрав би знову Усика. Він більш всебічно розвинений, боксерський "убивця", – наводить слова Девіда Гіггінса boxingnews24.
Нагадаємо, що у вересні на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур" Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, відібравши у британця чемпіонські титули WBA, WBO та IBF.
В Україні перемогу Усика над Джошуа назвали подією року.