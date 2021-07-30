"Він терорист!" Іранцю пригрозили позбавленням "золота" Олімпіади

Правозахисна група United for Navid закликала Міжнародний олімпійський комітет відібрати золоту медаль у Джавада Форугі, вважаючи, що той є членом терористичної організації

"Золото" Джавада Форугі під загрозою / Фото: Reuters

На Іграх у Токіо 41-річний Форугі, котрий святкує день народження 11 вересня, посів першу сходинку у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м.

Спортсмен є чинним членом Корпусу вартових ісламської революції – військово-політичного формування Ірану, визнаного терористичним у США.

"Видати золоту медаль члену терористичної організації – образа для інших спортсменів і темна пляма (на репутації) МОК. United for Navid закликає МОК негайно провести розслідування, а до того тимчасово зупинити визначення остаточних результатів змагання", – заявили правозахисники.

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Зазначимо, що група United for Navid була створена у відповідь на страту іранського борця Навіда Афкарі, який звинувачувався в організації протестів у країні і вбивстві одного з представників служби безпеки. Правозахисники United for Navid вважають, що Афкарі був засуджений несправедливо.