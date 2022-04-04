Мерзенний вчинок. Серби наплювали на Україну

Црвена Звєзда проігнорувала акцію підтримки України / Фото: Колаж: Сьогодні
Гидкий вчинок від сербських баскетболістів стався під час поєдинку Євроліги. Перед початком матчу литовського Жальгіріса проти Црвени Звезди гравці сербського клубу красномовно прибрали руки та не стали тримати плакат з українським прапором з написом "Stop war" ("Зупиніть війну"). Таким чином, сербські баскетболісти підтримали військові злочини Росії, армія якої щодня вбиває мирних жителів України.
Команда Жальгіріс уже не вперше проводить подібні акції, а вся баскетбольна громадськість Європи солідарна з Україною і виступає проти війни. Але сербські ідіоти не змогли приховати свою сутність, тому їм пора за російським військовим кораблем!
Фанати литовського клубу просто знищили баскетболістів Црвени Звезди, освистуючи їх за нелюдський вчинок. На що сербські гравці просто хитро посміхалися.
За такий вчинок литовський клуб сповна покарав сербів. У рівному поєдинку Жальгіріс зміг здобути перемогу в овертаймі, і таким чином позбавив Црвену Звезду навіть теоретичних шансів на продовження боротьби за зону плей-офф.
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