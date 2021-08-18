Олімпійського чемпіона затримали за вбивство. У перестрілці загинув його брат

Зураб Звіадаурі - олімпійський чемпіон по дзюдо

Олімпійський чемпіон з дзюдо колишній депутат парламенту Грузії Зураб Звіадаурі затриманий за звинуваченням в умисному вбивстві.

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40-річний спортсмен став учасником перестрілки біля села Цинандалі. Кривава розбірка сталася в понеділок увечері. В результаті перестрілки загинули троє людей, в тому числі Звіад Звіадаурі, брат дзюдоїста, повідомляє sport24.

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Разом з Зурабом Звіадаурі був затриманий за незаконне носіння зброї Джаба Джангірашвілі. Саме з його пістолета був зроблений перший постріл під час конфлікту, за яким послідував у відповідь вогонь з боку одного з учасників розбірки Ніки Кенчошвілі. Саме Кенчошвілі вистрілив в брата Звіадаурі, в результаті чого той помер. Слідство встановило, що в ході протистояння постріл з пістолета Джангірашвілі здійснив і сам Зураб, смертельно поранивши Кенчошвілі.

Кримінальну справу ведеться за статтею "Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Зураб Звіадаурі – олімпійський чемпіон 2004 року. На його рахунку два "срібла" чемпіонатів світу і "бронза" чемпіонату Європи.