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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Український призер Олімпіади-2020 скопіював стиль прем'єр-міністра Канади

Юлія Сениско
1 грудня, 00:12
Станіслав Горуна, який посів третє місце у Токіо, розповів у мережі про свою дивакувату пристрасть до "дитячих шкарпеток"

Станіслав Горуна - бронзовий призер з карате в Токіо-2020

Каратист поділився із фоловерами у своєму Instagram кумедним співпадінням із стилем канадського прем'єр-міністра:

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"Яку стратегію використовуєш, коли підбираєш шкарпетки під костюм?",- запитались у Станіслава фанати.

"Шкарпетки – це єдине, що я підбирав сам і як бачите, то моя стратегія не дуже вдала",- відповів спортсмен.

Згодом один із фоловерів каратиста відмітив, що його манера вибору шкарпеток дуже схожа до стилю Джастіна Трюдо:

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"Шкарпетки класні! Прем'єр-міністр Канади носить такі ж на офіційні зустрічі! Ви крутий, з родзинкою! А краще з перчинкою".

На що спортсмен відповів:

"Приємно мати щось спільне з прем'єром Канади".

Очевидно, що такий смак у стилі додає впевненості Станіславу та допомагає виділитись серед буденних образів у мережі.

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Нагадаємо, що канадський політик Трюдо виділяється стильним аксесуаром. Прем'єр-міністр обирає на ділові зустріч із свого гардеробу найяскравіші – шкарпетки. Ось приклад: