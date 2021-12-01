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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Украинский призер Олимпиады-2020 скопировал стиль премьер-министра Канады

Юлия Сениско
1 декабря, 00:12
Станислав Горуна, занявший третье место в Токио, рассказал в сети о своей странной страсти к "детским носкам"

Станислав Горуна - бронзовый призёр по карате в Токио-2020

Каратист поделился с фолловерами в своем Instagram забавным совпадением со стилем канадского премьер-министра:

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"Какую стратегию используешь, когда подбираешь носки под костюм?",- спросили у Станислава фанаты.

"Носки – это единственное, что я подбирал сам и как видите, моя стратегия не очень удачная",- ответил спортсмен.

Позже один из фолловеров каратиста отметил, что его манера выбора носков очень похожа на стиль Джастина Трюдо:

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"Носки классные! Премьер-министр Канады носит такие же на официальные встречи! Вы крутой, с изюминкой! А ещё лучше с перчинкой".

На что спортсмен ответил:

"Приятно иметь что-то общее с премьером Канады".

Очевидно, такой вкус в стиле придает уверенности Станиславу и помогает выделиться среди обыденных образов в сети.

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Напомним, что канадский политик Трюдо выделяется стильным аксессуаром. Премьер-министр выбирает на деловые встречи из своего гардероба самые яркие носки. Вот пример: