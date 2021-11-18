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Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
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Олімпійський чемпіон зазнав нападу собак і потрапив до лікарні

Павло Василенко
18 листопада, 21:15
Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок норвежець Сімен Хегстад Крюгер потрапив у неприємну ситуацію

Сімен Хегстад Крюгер / Фото: Getty Images

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок норвежець Сімен Хегстад Крюгер зазнав нападу собак і потрапив у відділення невідкладної допомоги у лікарні. Про це повідомляє норвезьке видання VG.

Раніше ми писали, що афганських футболісток таємно вивезли з країни за гроші Кім Кардашян.

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Крюгер заявив, що інцидент стався під час пробіжки.

"Я був на пробіжці в Нордмарку, потім з'явилися дві маленькі собачки, спершу вони просто бігали і грали, а потім почали кусатися. Вони раптово напали на мене.

Я не боявся, не кричав, швидше, був здивований. Але я не мав шансів. Їх було двоє. Було трохи боляче", – розповів Сімен Хегстад Крюгер.

Норвезький лижник додав, що у лікарні йому зробили щеплення від правця та прописали курс антибіотиків, щоб мінімізувати ризик зараження.