Олімпійський чемпіон зазнав нападу собак і потрапив до лікарні

Сімен Хегстад Крюгер / Фото: Getty Images

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок норвежець Сімен Хегстад Крюгер зазнав нападу собак і потрапив у відділення невідкладної допомоги у лікарні. Про це повідомляє норвезьке видання VG.

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Крюгер заявив, що інцидент стався під час пробіжки.

"Я був на пробіжці в Нордмарку, потім з'явилися дві маленькі собачки, спершу вони просто бігали і грали, а потім почали кусатися. Вони раптово напали на мене. Я не боявся, не кричав, швидше, був здивований. Але я не мав шансів. Їх було двоє. Було трохи боляче", – розповів Сімен Хегстад Крюгер.

Норвезький лижник додав, що у лікарні йому зробили щеплення від правця та прописали курс антибіотиків, щоб мінімізувати ризик зараження.