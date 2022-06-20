Пограбування під час війни. Клуб Реброва збирається підписати капітанів Динамо та Шахтаря

Сергій Ребров хоче запросити Сергія Сидорчука та Андрія Пятова до Аль-Айну

Минулого сезону Сергій Ребров досяг успіху з клубом Аль-Айн з ОАЕ. Команда при українці стала чемпіоном та володарем Кубка країни.

На Реброва там покладають великі надії. Власники готові посилити команду, а український коуч не проти переманити до себе зірок УПЛ. Нещодавно повідомлялося, що Педріньо може перейти в Аль-Айн.

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Тепер же низка українських ЗМІ повідомляють про інтерес клубу до капітанів Динамо та Шахтаря. За інформацією Telegram-каналу "Бомбардир", Ребров зацікавлений у послугах Сергія Сидорчука, у якого контракт із киянами спливає у 2023 році.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук

Також Футбол 24 повідомив, що Аль-Айн накинув оком на Андрія Пятова. Кіпер поступово втрачає місце в основі Шахтаря, програючи конкуренцію Анатолію Трубіну. До того ж у самого Андрія договір також закінчується за рік.

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Андрій Пятов / Фото: Reuters

Важливим фактором є той факт, що обидва гравці є багатодітними батьками. Пятов виховує трьох дітей, а у Сидорчука їх чотири. Це дає їм право без зайвих проблем виїхати з України.