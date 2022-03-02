Вогняне звернення добровольця: відомий білоруський спортсмен їде воювати на боці України

Павло Шурмей воюватиме на боці України / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Учасник двох Олімпіад 2004 та 2008 років наголошує, що "братський" російський народ не розуміє ні української, ні білоруської мови.

"Я Павло Шурмей. Відома у світі веслування людина. Зараз я на шляху до братньої України, щоб допомогти братньому українському народу у боротьбі з цією фашистсько-російською агресією. І нас таких, білорусів, багато!" – сказав Шурмей білоруською мовою.

Я потім продовжив російською. "А тепер російською. Тому що так званий "братський" народ, російський, як правило, не розуміє ні білоруської, ні української мови. Нас, білорусів, які воюватимуть на боці України проти вас, дуже багато. І ця війна прийде на ваших плечах до вас до Росії. А якщо Лукашенко вирішить Білорусь втягнути в цю війну офіційно, то так само прийде до Білорусі. Слава Україні та Живе Білорусь!"

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Зірки спорту не залишаються осторонь війни, яку Росія розв'язала на території України. Наприклад, сьогодні Олександр Усик звернувся до трьох пропутинських знаменитостей, показавши відео з Ірпеня.

Також поділився своєю ситуацією ексфутболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський, який завершив кар'єру минулого року. Міля перебуває в одному з підземних паркінгів, рятуючись від обстрілу російських фашистів.