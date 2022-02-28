Офіційно: Газпром, йдіть на х*й!

Шальке-04 зіскочив з "газпромівської" голки / Фото: Reuters, Twitter, Колаж: Сьогодні

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті клубу.

"Правління та наглядова рада ФК Шальке-04 дійшли згоди про дострокове припинення співпраці клубу з "Газпромом". В даний час клуб веде переговори з представниками поточного спонсора, і додаткову інформацію буде опубліковано пізніше", – йдеться у заяві пресслужби клубу.

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Раніше ми повідомляли, що УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.