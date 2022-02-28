8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Офіційно: Газпром, йдіть на х*й!

Сергій Шаховець
28 лютого, 13:02
Німецький клуб Шальке-04 розірвав спонсорський контракт з російською компанією "Газпром"

Шальке-04 зіскочив з "газпромівської" голки / Фото: Reuters, Twitter, Колаж: Сьогодні

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті клубу.

"Правління та наглядова рада ФК Шальке-04 дійшли згоди про дострокове припинення співпраці клубу з "Газпромом".

В даний час клуб веде переговори з представниками поточного спонсора, і додаткову інформацію буде опубліковано пізніше", – йдеться у заяві пресслужби клубу.

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Раніше ми повідомляли, що УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

УЄФА відмовляється від мільйонів Путіна / Фото: Getty Images